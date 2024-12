Al cineteatro Garibaldi Oceania 2 E Napoli New York

Programmazione Cinema:

Il film “Oceania 2” sarà proiettato nei giorni 13, 14 e 17 dicembre. Gli spettacoli sono previsti alle ore 17:00, offrendo una fascia oraria perfetta per famiglie e appassionati di cinema animato.

Napoli New York: appuntamenti serali

Per gli amanti del cinema drammatico, il film “Napoli New York” sarà in programma dal 13 al 17 dicembre. Le proiezioni si terranno in due orari serali, alle ore 19:00 e alle ore 21:30, garantendo ampia disponibilità per il pubblico.