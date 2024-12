Enna – Benedetta Casullo è la nuova coordinatrice provinciale dell’ Udc

Benedetta Casullo è la nuova coordinatrice provinciale dell’ Udc di Enna. La nomina è stata fatta dal coordinatore regionale dell’ Udc Decio Terrana, sentito il parere del Segretario nazionale On. Lorenzo Cesa. Benedetta Casullo, originaria di Agira, ricopre la carica di consigliere comunale. E’ impegnata nell’ associazionismo e nella formazione. “Ringrazio l’ On. Decio Terrana per la rinnovata fiducia accordatami nel conferirmi la nomina di Coordinatore Provinciale dell’UDC, dell’ennese – ha dichiarato Benedetta Casullo – in questo periodo in cui necessita rivitalizzare il ruolo delle province in sinergia con tutte le comunità locali, assicuro sin d’ora il mio impegno in politica, unitamente alle donne e agli uomini che si ispirano ai valori di centro della tradizione democratica-cristiana. Consapevole della responsabilità e delle sfide che attendono il nostro territorio – ha concluso Benedetta Casullo – mi adopererò senza riserve con volontà e concretezza nel promuovere una politica partecipativa vicino ai bisogni e alle aspettative della nostra gente, in linea con le direttive dei vertici del partito regionale e nazionale”.

La scelta della Casullo che nei mesi scorsi aveva aderito all’ Udc mira a potenziare il contributo politico delle donne all’ interno del partito. “Nel ringraziare quanti si sono impegnati nel partito – ha detto il Coordinatore regionale Decio Terrana – la scelta di Benedetta Casullo è una conferma della volontà di puntare sull’ impegno delle donne impegnate il politica e in grado di interpretare al meglio le esigenze delle comunità locali, l’ Udc deve crescere con il contributo di tutti, formulo gli auguri di un fattivo lavoro al servizio delle finalità politiche del partito”.