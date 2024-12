ASP Enna. Avvisi per la ricognizione del personale precario

La delibera n. 1775, emanata in data 29 novembre ‘24 dalla Direzione dell’ASP di Enna, contiene tre avvisi pubblici per la ricognizione del personale precario, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa finalizzata alla procedura di stabilizzazione.Gli avvisi riguardano gli appartenenti al Comparto, alla Dirigenza Sanitaria e alla Dirigenza Professionale, Tecnica e Amministrativa (PTA).Gli interessati, si legge tra l’altro nell’atto, dovranno presentare apposita domanda in conformità a quanto indicato nei requisiti di ammissione. Negli avvisi, sono specificati i criteri di priorità. Per l’istanza di partecipazione, occorre utilizzare il modello allegato all’avviso, da trasmettere tramite PEC.Per tutti i dettagli, consultare gli avvisi contenuti nella delibera pubblicata all’Albo Pretorio dell’Azienda: www.aspenna.it → nuovo Albo Pretorio