Piazza Armerina – Abbandono dei rifiuti: continuano i controlli della Polizia Locale. Sanzionati altri cittadini

L’operato della polizia urbana, affiancata dall’ispettore Walter Campagna, continua a contrastare con rigore l’abbandono selvaggio dei rifiuti. Un’attività ormai divenuta ordinaria e sempre più mirata grazie all’analisi dei materiali abbandonati, che ha permesso di identificare i responsabili di violazioni ambientali.

Villetta Roma e il caso recente

Altri rifiuti abbandonati sono stati analizzati nei pressi e all’interno del la villetta Roma. Elementi oggettivi hanno permesso di individuare residenti in via Umberto che hanno scambiato la “Villa delle rose” per una discarica. La polizia, esaminando i materiali all’interno delle buste, è risalita ad alcuni residenti di via Umberto. Anche in questa circostanza sono state emesse le relative multe, come già avvenuto in casi analoghi. “Un modo per ribadire tolleranza zero verso comportamenti irrispettosi delle regole e della collettività” ha precisato l’assessore Concetto Arancio.

Impegno per la tutela del decoro urbano

L’azione di contrasto prosegue con costanza, evidenziando l’importanza del rispetto delle norme e di un ambiente pulito. La collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine rimane un elemento cruciale per mantenere il decoro delle aree urbane.