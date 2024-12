E’ Luisa Mascolino la top wedding planner, premiata al MeetUp 2024 The Challenge della scuola Wedding Planners Pro

Luisa Mascolino, esperta wedding planner originaria di Vittoria (RG), è stata premiata al MeetUp 2024 The Challenge organizzato a Roma dalla scuola Wedding Planners Pro. La cerimonia, svoltasi il 30 novembre, ha visto la partecipazione di circa 200 professionisti del settore provenienti da tutto il territorio nazionale. Tra networking e momenti di formazione di alto livello, l’evento si è distinto per la presenza di ospiti illustri, come lo chef stellato Antonello Colonna e Paola Pizzo, direttrice di *Sposi Magazine*.

Chi è Luisa Mascolino

Professionista di riferimento per il Sud Italia, Mascolino dirige l’agenzia “Luisa Mascolino Wedding in Sicily”. La sua attività è nota per la capacità di intrecciare tradizione e modernità, dando vita a matrimoni che esaltano la cultura siciliana con un tocco di contemporaneità. La wedding planner si distingue per la cura dei dettagli, collaborazioni con artigiani locali e l’attenzione a location suggestive come borghi e vigneti siciliani.

Il valore del premio

Il premio evidenzia non solo il talento di Mascolino, ma anche il ruolo crescente della Sicilia come meta prediletta per matrimoni da sogno. La regione registra un aumento del 25% nel turismo matrimoniale negli ultimi due anni, grazie anche al lavoro di professionisti come Mascolino. I suoi eventi, che integrano natura, enogastronomia e cultura locale, promuovono l’isola come destinazione esclusiva per le coppie italiane e internazionali.

Parole di apprezzamento

Roberta Torresan, organizzatrice dell’evento, ha elogiato Mascolino per il contributo dato al settore, sottolineando come il suo impegno abbia trasformato la Sicilia in un luogo simbolo di amore e cultura. La professionalità della wedding planner rende ogni matrimonio un’esperienza unica, capace di attrarre sempre più turismo e valorizzare le eccellenze locali.

Per approfondire

Maggiori dettagli sui progetti di Luisa Mascolino e sull’evento sono disponibili sul suo sito web o tramite i suoi canali social. Contatti: info@luisamascolino.it, telefono +39 338 8755905.