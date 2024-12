La Camera di Commercio organizza un incontro a Palermo per orientare i giovani nel mercato del lavoro

Domani, alle ore 10, la Sala Terrasi della Camera di Commercio Palermo Enna ospiterà l’evento “Giovani e lavoro: innovazione e lavoro per il futuro”. Organizzato da Unioncamere con il Servizio nuove imprese (SNI), in collaborazione con il Punto Impresa Digitale (PID), l’incontro si pone l’obiettivo di esplorare le opportunità del mercato del lavoro, puntando su competenze digitali, soft skills e innovazione.

I temi in programma

L’evento prevede approfondimenti su temi fondamentali per i giovani in cerca di orientamento lavorativo e professionale. Tra questi, il personal branding, inteso come strumento strategico per creare un’immagine professionale distintiva, e il “Sistema Informativo Excelsior”, progetto che analizza i fabbisogni di competenze delle imprese italiane. Inoltre, verrà presentata la Piattaforma Nazionale SNI, che supporta i giovani imprenditori con consulenze personalizzate, bandi e finanziamenti, e le risorse del Punto Impresa Digitale, fondamentale per la trasformazione digitale delle imprese.

Dichiarazioni degli organizzatori

Alessandro Albanese, presidente della Camera di Commercio Palermo Enna, ha sottolineato l’importanza di eventi come questo per fornire ai giovani strumenti concreti per affrontare il mercato del lavoro e trasformare le sfide in opportunità. Guido Barcellona, segretario generale della Camera, ha evidenziato il ruolo strategico di una reputazione digitale solida per comunicare efficacemente la propria identità professionale in un mondo sempre più interconnesso.

Come partecipare

L’evento è aperto a tutti previa iscrizione online al link [shorturl.at/j0SNC](https://shorturl.at/j0SNC). Maggiori informazioni sono disponibili sul sito ufficiale della Camera di Commercio Palermo Enna ([paen.camcom.it](http://www.paen.camcom.it)), sulla pagina Facebook del PID ([facebook.com/pidpaen](https://www.facebook.com/pidpaen)) e sul profilo LinkedIn ([linkedin.com/company/pidpaen](https://www.linkedin.com/company/pidpaen/)).