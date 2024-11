Vigili del Fuoco di Enna: concluso il corso interprovinciale TAS1

Si è concluso oggi il corso interprovinciale TAS 1 (Topografia Applicata al Soccorso), rivolto al personale dei Comandi di Enna e Caltanissetta. L’iniziativa ha visto la partecipazione di 19 operatori, ora pronti a rafforzare le squadre dei rispettivi comandi con competenze topografiche avanzate.

Strumenti per interventi complessi

Durante il percorso formativo, i partecipanti hanno acquisito abilità specifiche nell’uso di strumenti topografici, fondamentali per interventi critici, come la ricerca di persone scomparse. Questa formazione rende i nuovi operatori risorse strategiche per operazioni di soccorso sempre più complesse.

Presenze istituzionali alla sessione di esame

La sessione di esame ha visto la partecipazione del Comandante Provinciale di Enna, architetto Erich Granata, e del geometra Antonio Pizzolnati, responsabile della formazione del Comando di Caltanissetta. La loro presenza ha sottolineato l’importanza dell’evento per i Vigili del Fuoco delle due province.