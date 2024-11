Piazza Armerina: nuova rete ospedaliera e timori per l’ospedale Chiello. L’amministrazione Cammarata si mobilita

LA NOTA di Nicola Lo Iacono

L’articolo che segue tratta della reazione dell’amministrazione comunale di Piazza Armerina nei confronti dell’ennesimo tentativo di ridurre l’ospedale Chiello a un semplice pronto soccorso, totalmente inadeguato alle esigenze sanitarie del territorio. L’accanimento nei confronti dei piccoli ospedali della nostra provincia non deriva da esigenze legate a una migliore ridistribuzione dei servizi forniti dai vari nosocomi, ma è un tentativo puntuale, ripetuto da quasi due decenni, di accentrare presso l’Umberto I di Enna tutti i reparti più qualificanti per un ospedale. Negli anni abbiamo assistito a tentativi brutali, per fortuna con riforme mai applicate , per svuotare il Chiello, ma anche a tentativi più subdoli di scardinare l’operatività dell’ospedale piazzese smantellando un reparto alla volta, modificando regolamenti e emanando ordini di servizio per rendere sempre meno funzionale la struttura. Se ancora oggi abbiamo un ospedale funzionante, lo si deve alle barriere alzate dall’intera collettività e all’impegno di tutti i politici locali, oltre che a un personale capace, che vi lavora con passione e professionalità, come ho potuto personalmente appurare proprio in questi giorni.

La verità è che la sanità, da una certa politica, è vista come un peso per le casse regionali e, costi quel che costi, bisogna diminuirne il peso all’interno dei bilanci regionali. E quando scrivo “costi quel che costi” mi riferisco, ovviamente, a vite umane, esistenze sacrificate, disagi per i cittadini. La verità è che il diritto alla salute e alle cure mediche in questo Paese non è più tutelato, e i registri contabili in positivo valgono più di migliaia di vite umane. Se avessimo buoni politici e tecnici capaci di scrivere linee guida di un certo livello, per ridurre i costi della sanità non si concentrerebbero sulla riduzione dei servizi nei piccoli ospedali, ma su come eliminare gli sprechi attuali o migliorare le procedure, lasciando inalterata o incrementando l’offerta sanitaria. In ogni caso, la sanità da parte dello Stato va gestita in perdita, perché il valore di ogni vita umana è così alto da giustificare ogni risultato di esercizio.