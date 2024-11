Enna – Accorpamento tra istituti scolastici: la protesta dell’associazione “Credere negli Studenti”

Enna – Il presidente dell’associazione studentesca “Credere negli Studenti”, Federico Sarra Fiore, ha espresso forte opposizione al piano di accorpamento del Liceo Scientifico “P. Farinato” con l’I.I.S. “N. Colajanni”. In una nota indirizzata alla stampa, Sarra Fiore sottolinea come la proposta di accorpamento, avanzata dalla conferenza provinciale su iniziativa dell’Ufficio Scolastico Regionale, non tenga conto delle particolari difficoltà logistiche della città, situata in area montana con limitati servizi di trasporto scolastico. L’associazione richiede un’interruzione del piano attraverso il dialogo con le istituzioni.

Occupazione e tensioni con le forze dell’ordine

Recentemente, è stato pubblicato un documento intitolato “Occupazione Colajanni”, che ha suscitato polemiche a seguito di un’occupazione non autorizzata della palestra dell’istituto in via Ingrà. L’iniziativa, segnata da dichiarazioni anonime, ha portato all’intervento della Digos e delle Forze dell’Ordine, necessarie per ripristinare l’ordine all’interno del plesso scolastico.

Contrapposizioni tra gli studenti

Il presidente Sarra Fiore denuncia anche la strumentalizzazione politica da parte di alcuni gruppi, accusati di mettere a rischio il diritto allo studio con azioni propagandistiche. L’associazione si è rivolta ufficialmente al Prefetto e al Sindaco di Enna, chiedendo un intervento istituzionale per sospendere il piano di accorpamento, ritenuto non rappresentativo della volontà della comunità scolastica.