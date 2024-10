Progetto formativo all’Università “Kore” per la Settimana Europea della Sicurezza sul Lavoro

Enna è stata la seconda tappa del progetto itinerante “La via della sicurezza”, svoltosi presso l’Università “Kore” con un evento rivolto agli studenti delle scuole superiori. L’iniziativa, inquadrata nella Settimana Europea della Sicurezza sul Lavoro, ha visto l’organizzazione scientifica del professor Ermanno Vitale, Direttore dello S.Pre.S.A.L. dell’ASP di Enna e docente di Medicina del Lavoro presso l’Università “Kore”. Numerosi relatori hanno condiviso con gli studenti temi chiave della sicurezza in vari settori professionali, affrontando sia aspetti generali che specifici, come il settore aerospaziale.

Il coinvolgimento delle istituzioni

Tra gli interventi, spiccano quelli del professor Valentino Gallina e del professor Andrea Alaimo del Dipartimento di Ingegneria e Architettura della “Kore”, che hanno illustrato i rischi e le norme di sicurezza nei diversi ambiti professionali. Particolare attenzione è stata dedicata alla sicurezza aerospaziale, con l’intervento del prof. Alaimo, che ha sottolineato l’importanza della prevenzione in un settore in cui la tutela riguarda anche i passeggeri oltre ai lavoratori.

Il ruolo del Rappresentante degli Studenti per la Sicurezza

Tra le novità presentate, la figura del Rappresentante degli Studenti per la Sicurezza (RSS) proposta da INAIL Sicilia, in collaborazione con il Provveditorato degli Studi. Il ruolo di questa figura sarà quello di affiancare e supportare le attività di prevenzione nelle scuole, promuovendo la cultura della sicurezza tra i giovani. Tale figura si configura come un elemento essenziale per diffondere consapevolezza sui rischi in ambito scolastico e formare studenti preparati a individuare e gestire situazioni potenzialmente pericolose.

L’importanza della cultura della prevenzione

Il professor Vitale, durante l’evento, ha sottolineato l’importanza della cultura della sicurezza per il benessere dei lavoratori: “Diffondere la cultura della prevenzione già nelle scuole è essenziale per formare generazioni consapevoli, capaci di riconoscere e gestire i rischi futuri. Questo è particolarmente rilevante nel settore del volo, dove la sicurezza coinvolge non solo i lavoratori, ma anche i passeggeri”. L’iniziativa, promossa dal professor Alberto Firenze, direttore sanitario del Policlinico di Palermo e docente di Medicina del Lavoro presso l’Università di Palermo, proseguirà nelle prossime settimane in altre città, continuando a sensibilizzare i giovani sulle questioni legate alla sicurezza.