La delegazione dell’Università dell’Arkansas in visita a Enna: approfondimenti su biodiversità e cultura agraria

La delegazione dell’Università dell’Arkansas ha nuovamente visitato Enna, confermando il consolidamento del gemellaggio con il Comune e dell’accordo con l’Università “Kore”. Al centro dell’incontro a Villa Zagaria, i docenti americani e rappresentanti istituzionali si sono dedicati a temi di rilevante importanza per l’agricoltura, come la biodiversità e la genetica dell’ulivo, simbolo della cultura mediterranea. La visita includeva personalità di spicco tra cui il professore Donald R. Bobbitt, presidente dell’Università dell’Arkansas, il vice Deacue Fields e l’economista Ron Rainey, che hanno avviato confronti proficui con gli esperti locali.

L’importanza della biodiversità e del mito di Proserpina

Nella visita al campo di Germoplasma, gestito dall’agronomo Antonio Aveni, i rappresentanti americani hanno potuto osservare la coltivazione di ulivi provenienti da diverse parti del mondo, come Palestina e Israele, che coesistono in armonia in un’unica area. Aveni ha anche condiviso con la delegazione il mito di Proserpina, una narrazione intrisa di elementi culturali che riflette il legame tra Sicilia e biodiversità agricola. Questa simbologia sottolinea lo scopo del gemellaggio: incentivare lo scambio di pratiche agricole di qualità tra l’Arkansas e la Sicilia.

Un’opportunità per la crescita accademica e produttiva

Il gemellaggio, inaugurato lo scorso anno, si propone di facilitare scambi culturali e accademici che, grazie alla collaborazione con il Dipartimento di Agricoltura dell’Arkansas, potranno rafforzare le competenze dei rispettivi sistemi educativi e produttivi. Gli esponenti americani hanno mostrato particolare interesse per i prodotti tipici della dieta mediterranea e per le colture locali, come i grani antichi e l’olio d’oliva, da valorizzare nel contesto agricolo internazionale.

Prospettive future e il coinvolgimento delle istituzioni locali

L’assessore comunale Giuseppe La Porta, presente all’evento, ha accolto la delegazione, ribadendo l’impegno del Comune di Enna per ampliare le opportunità di sviluppo locale. Con il supporto dell’Assessore Regionale all’Agricoltura, i docenti americani esploreranno la possibilità di implementare progetti comuni che riguardino la valorizzazione dei prodotti siciliani nel settore cerealicolo. Questo scambio culturale e professionale lascia intravedere nuove prospettive per lo sviluppo di sinergie nel settore agricolo e accademico tra Italia e Stati Uniti.