Barbara D’Urso a sanremo 2025, co-conduzione al fianco di Carlo Conti?

Si riaccendono le voci su Barbara D’Urso e un possibile debutto a Sanremo. Come accaduto l’anno scorso, il gossip sulla sua partecipazione al Festival torna a far parlare i media e i social. Stavolta, tuttavia, il rumor potrebbe avere più sostanza: il settimanale Nuovo riporta infatti che Carlo Conti desidera la D’Urso come co-conduttrice per l’edizione 2025, avviando grandi manovre in questo senso. Se confermata, sarebbe la prima volta per l’ex volto Mediaset sul palco dell’Ariston, un sogno che ha più volte espresso pubblicamente.

Un percorso variegato tra teatro, tv e nuovi progetti

Dopo la fine del suo contratto con Mediaset e l’addio a Pomeriggio 5*, Barbara D’Urso si è dedicata alla famiglia, che si è recentemente allargata, e ha nuovi progetti. Oltre alla pièce teatrale “Taxi a Due Piazze“, ha fondato l’agenzia di eventi B&Fable insieme all’amica Francesca Caldarelli. Tuttavia, il richiamo della televisione resta forte: la sua recente ospitata a Ballando con le Stelle ha infatti suscitato grande interesse e potrebbe essere un trampolino per la sua presenza a Sanremo.

Un’opportunità per il ritorno in tv

La D’Urso non ha mai nascosto il desiderio di presentare Sanremo, definendolo un potenziale coronamento della sua lunga carriera. Il rapporto con la Rai si è intensificato negli ultimi mesi, tanto che Dagospia e Oggi ipotizzano un suo futuro programma in prima serata. Sanremo, con Carlo Conti al timone, potrebbe rappresentare la grande occasione per segnare il suo ritorno in grande stile sul piccolo schermo e per una rivincita simbolica dopo l’addio a Mediaset.

Marco Scalzi per StartNews