Nuovo limite di velocità a 30 km/h nel centro urbano e nelle periferie di Piazza Armerina

Con l’ordinanza n. 89 del 30 ottobre 2024, il Comune di Piazza Armerina ha disposto una significativa riduzione della velocità massima consentita nel centro urbano e nelle aree periferiche a 30 km/h. Tale provvedimento è stato adottato sulla base di specifiche normative del Codice della Strada (D.Lgs. n. 285/1992) che richiedono misure per garantire la sicurezza della circolazione e ridurre il rischio di incidenti. In particolare, l’articolo 140 prevede obblighi generali per la sicurezza stradale, mentre l’articolo 141 impone adeguamenti della velocità in zone con visibilità ridotta e in prossimità di scuole e attraversamenti pedonali.

Motivazioni e aree interessate

La decisione è motivata dall’aumento dei sinistri stradali, anche in prossimità di attraversamenti pedonali, e dai pericoli creati dal degrado del manto stradale, peggiorato dalle frequenti precipitazioni. Le condizioni meteo avverse hanno provocato dislivelli e ostacoli sulla carreggiata, aggravando il rischio di incidenti sia per i veicoli che per i pedoni. Oltre al limite di 30 km/h, è previsto un limite di 50 km/h esclusivamente nel tratto di Viale Conte Ruggero che collega la rotonda “La Morella” con l’intersezione della SS 288, ritenuto sicuro per la conformazione e le condizioni della strada.

Entrata in vigore e sanzioni

L’ordinanza sarà effettiva dal 1° novembre 2024 e resterà valida fino al 31 ottobre 2025. Eventuali violazioni delle disposizioni saranno sanzionate secondo le normative previste dal Codice della Strada. I cittadini che desiderano contestare la disposizione potranno presentare ricorso al TAR Sicilia, sezione di Catania, entro 60 giorni dalla pubblicazione del provvedimento, oppure fare appello al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni.