Enna – Nuovi orari serali per le visite di riabilitazione all’ospedale Umberto I

A partire da novembre, l’Ospedale Umberto I di Enna offrirà un ampliamento dei servizi ambulatoriali di riabilitazione, introducendo fasce orarie serali. Questa novità è stata progettata per agevolare i lavoratori che necessitano di cure specialistiche, permettendo loro di accedere al servizio senza dover rinunciare al proprio lavoro. Il Dott. Francesco Pegreffi, responsabile dell’Unità Operativa di Recupero e Riabilitazione Funzionale, sottolinea l’importanza di questa iniziativa come esempio di sanità più vicina alle esigenze dei cittadini.

Iniziativa della direzione strategica per ridurre i tempi di attesa

Il piano di estensione degli orari rientra nelle azioni avviate dalla Direzione Strategica dell’ospedale, guidata dal Direttore Generale, Dott. Mario Zappia, per rispondere a una crescente richiesta di servizi sanitari e ridurre i tempi di attesa delle visite. L’implementazione del potenziamento dei servizi, avviato a settembre, è resa possibile grazie alla collaborazione di figure chiave dell’ospedale, tra cui il Direttore Sanitario, Dott.ssa Angela Maria Montalbano, il Direttore dell’ASP, Dott. Emanuele Cassarà, e altri dirigenti responsabili.

Impegno collettivo per migliorare la qualità del servizio

Il Dott. Pegreffi esprime gratitudine verso la Direzione Strategica per il supporto fornito, affermando che il successo di questa iniziativa deriva da uno sforzo di squadra tra il personale medico, amministrativo e paramedico, inclusi specialisti come la Dott.ssa Tiziana di Leo e la Dott.ssa Carla Gallo, che hanno contribuito ad ampliare il numero delle visite disponibili tramite il Sistema Sanitario Nazionale. La Dott.ssa Silvia Morgano, specializzanda in medicina fisica e riabilitativa, è stata anche lodata dai pazienti per la professionalità dimostrata.

Una risposta alla domanda di cure tempestive

Questa innovazione non si limita all’aumento del numero di prestazioni ma mira a garantire un’assistenza di qualità e più tempestiva, elemento cruciale per il recupero funzionale dei pazienti. Gli elogi espressi dai pazienti per l’efficienza e l’attenzione del personale medico confermano l’efficacia della strategia intrapresa dall’ospedale Umberto I nel fornire servizi all’avanguardia.