Presentazione del Protocollo “iCareChina” per l’accoglienza e la cura dei turisti cinesi: una nuova sinergia per il turismo di qualità a Enna

Sarà firmato e presentato il prossimo 30 ottobre, presso la Galleria Civica di Enna, il protocollo “iCareChina”, un’iniziativa innovativa che mira a migliorare l’accoglienza e la cura dei turisti cinesi nel territorio ennese.

L’evento, che si svolgerà alla presenza dei vertici dell’Università Kore, dell’Istituto Confucio e della CNA Nazionale, segnerà un passo importante per il potenziamento del turismo locale, in un’ottica di internazionalizzazione e di rispetto delle specificità culturali.

Il protocollo “iCareChina” è il risultato della collaborazione tra CNA Enna, l’Istituto Confucio, il Centro Studi MedMez e il Consorzio Koresiciliae, con l’obiettivo di creare un ambiente accogliente e accessibile per i visitatori provenienti dalla Cina, una delle nazioni con il maggior numero di turisti in viaggio all’estero.

Tra gli obiettivi del protocollo, vi è la formazione specifica per gli operatori del settore turistico, con particolare attenzione alla cultura e alle esigenze dei turisti cinesi. Verranno inoltre promosse attività di sensibilizzazione per favorire la conoscenza delle tradizioni e delle aspettative di questi visitatori, nonché la creazione di servizi e infrastrutture adatte alle loro esigenze.

L’evento del 30 ottobre rappresenta un momento di condivisione e confronto tra i protagonisti del settore, con un programma che prevede interventi delle principali istituzioni coinvolte. In particolare, saranno presenti i rappresentanti dell’Università Kore di Enna, dell’Istituto Confucio, della CNA Nazionale e dei partner locali che hanno collaborato alla definizione del protocollo.

iCareChina non è solo un progetto di accoglienza, ma un vero e proprio impegno verso un turismo di qualità, che guarda al futuro con una visione inclusiva e aperta alla diversità culturale. Attraverso questo accordo, CNA Enna e i suoi partner si propongono di posizionare la città di Enna e il suo territorio come destinazione d’eccellenza per i turisti cinesi, valorizzando le bellezze locali con un approccio attento e rispettoso delle peculiarità culturali.