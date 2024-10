Enna – Completati i lavori sulla strada provinciale 51, Enna Bassa – Castello di Lombardia

L’intervento sulla Strada Provinciale 51 “Strada di arroccamento sud-est San Calogero” è stato portato a termine. Quest’arteria riveste un ruolo strategico per il collegamento tra Enna Bassa e il capoluogo, particolarmente rilevante per l’accesso al Castello di Lombardia, un’importante attrazione turistica e culturale. I lavori, eseguiti dall’impresa Ati AS Costruzioni di Brolo, hanno avuto un costo complessivo di circa 554 mila euro.

Interventi di miglioramento e sicurezza

Il progetto, finanziato attraverso il Decreto dell’Assessorato regionale Autonomie Locali e Funzione Pubblica, è stato realizzato nell’ambito del programma 2020 per la manutenzione straordinaria di strade e scuole. Redatto dall’ingegnere Claudio Catania e dal geometra Mario Perticaro del Libero Consorzio Comunale di Enna, l’intervento ha riguardato una serie di migliorie su un tratto di quasi 3 chilometri. Tra le opere eseguite, la sostituzione del manto stradale, l’installazione di nuove barriere di sicurezza e il rifacimento di cunette e muretti di sostegno. Sono stati inoltre realizzati la segnaletica verticale e orizzontale e la pulizia dell’intera strada.

Nuovo impianto di illuminazione e rilevanza per la viabilità

Sebbene non previsto nel progetto originale, il Libero Consorzio ha utilizzato risorse proprie per predisporre un impianto di illuminazione pubblica, che sarà successivamente attivato dal Comune di Enna. Il completamento della strada arriva in un momento particolarmente delicato per la viabilità locale, considerata la chiusura della Via Pergusa per una frana. La Strada San Calogero si configura come un’alternativa cruciale per il traffico, permettendo un accesso più agevole al centro storico di Enna e riducendo il congestionamento stradale.