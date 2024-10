L’ASP di Enna all’Expo Medicina: focus su innovazione e sanità

L’Azienda Sanitaria Provinciale (ASP) di Enna sarà presente all’Expo Medicina, il Salone dell’Innovazione Tecnologica in Sanità, che si svolgerà dal 24 al 27 ottobre 2024 presso il centro fieristico “Le Ciminiere” di Catania. Questo evento rappresenta una vetrina per il progresso tecnologico e l’innovazione nel settore sanitario, e l’ASP di Enna non mancherà di portare il proprio contributo con uno stand espositivo e diversi interventi da parte dei suoi professionisti.

Il programma dell’ASP di Enna

L’ASP di Enna, guidata dal Direttore Generale dott. Mario Zappia, presenterà una serie di progetti innovativi. Il 24 ottobre si discuterà di telemedicina applicata ai pazienti cronici e del problema della farmacoresistenza. La giornata del 25 sarà dedicata alla piattaforma “Qualitasicilia.SSR.it Antibioticoresistenza e stewardship dashboard AMR-RETEMIC”, sviluppata in collaborazione con l’Assessorato Regionale della Salute.

Tematiche centrali e focus della partecipazione

Il piano di contrasto all’antibiotico-resistenza sarà uno dei temi principali dell’evento, con la presentazione di soluzioni coordinate a livello nazionale, regionale e locale. Il 26 ottobre l’attenzione si sposterà su argomenti quali la Medicina del Lavoro, regolamento REACH, screening, epigenetica ed educazione alla salute, mentre il 27 ottobre sarà dedicato al tema del decadimento cognitivo negli over 55, con la possibilità di sottoporsi a test specifici.