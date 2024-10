Raduno regionale SIRM Sicilia: dal 24 al 26 ottobre 2024 si terrà il XXII Memorial Cignolini, focus sull’IA in radiologia

Il 48° Raduno del Gruppo Regionale SIRM Sicilia si terrà a Enna dal 24 al 26 ottobre 2024. L’evento sarà ospitato presso l’Università Kore di Enna e l’Hotel Federico II. Tra i temi principali del congresso, ci sarà un approfondimento su come gestire i processi e le nuove tecnologie in radiologia, con un particolare focus sull’intelligenza artificiale.

La cerimonia inaugurale

La manifestazione inizierà giovedì 24 ottobre presso l’Aula Colajanni dell’Università Kore di Enna, con la cerimonia inaugurale prevista per le ore 17:00. Parteciperanno diverse personalità accademiche e istituzionali, tra cui il sindaco di Enna, il Rettore dell’Università Kore e il Rettore dell’Università di Palermo. Durante la cerimonia sarà conferito il Premio Chirone al Magnifico Rettore Tomasello dell’Università Kore, seguito dalla lettura magistrale del Prof. A. E. Cardinale su “Tecnocrazia e medical humanities”.

Le sessioni scientifiche

Il 25 ottobre, dalle 9:00, si terranno le prime sessioni scientifiche presso l’Hotel Federico II. I temi principali verteranno sull’applicazione dell’intelligenza artificiale nella diagnostica per immagini e nel management ospedaliero. L’evento sarà suddiviso in due sessioni, con la prima dedicata ai modelli di intelligenza artificiale e la seconda all’applicazione pratica di tali tecnologie in diversi ambiti della medicina, come la gestione delle fratture, i tumori e le malattie cardiache.

Chiusura del raduno

Il raduno si concluderà il 26 ottobre con una serie di presentazioni scientifiche su vari temi della radiologia, seguite da una discussione finale.