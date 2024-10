C. S. Audizione ANCI Sicilia in II Commissione ARS

DDL “Variazioni al bilancio di previsione della Regione per il triennio 2024-2026”: si è svolta questa mattina l’audizione dell’ANCI Sicilia in II Commissione Bilancio dell’ARS, presieduta da Letterio Dario Daidone.

“Nel corso dell’incontro – hanno spiegato Paolo Amenta e Mario Emanuele Alvano, presidente e segretario generale dell’Associazione dei comuni siciliani – abbiamo evidenziato la necessità che nell’ambito delle variazioni di bilancio si prevedano specifiche risorse finanziarie da destinare agli enti locali. Nel sottolineare, ancora una volta , il quadro di fragilità nei rapporti finanziari tra Stato, Regione ed enti locali abbiamo ribadito, in particolare, l’urgenza di trovare specifiche coperture per alcune voci di costo in ambito sociale tra cui il ricovero dei disabili psichici nelle comunità alloggio, la protezione delle donne vittime di violenza, l’assistenza specialistica all’Autonomia e alla Comunicazione (ASACOM), il trasporto degli alunni pendolari, oltre alle risorse per la prevenzione del randagismo”.

“Oggi – ha concluso Amenta – è partito un confronto proficuo che ci auguriamo possa diventare fruttuoso e che tenga conto delle esigenze degli enti locali a partire dall’attuale manovra per proseguire nella Legge finanziaria 2025 prevedendo ulteriori trasferimenti come quelli da destinare al rifinanziamento del fondo progettazione che aiuterà i comuni a realizzare la spesa comunitaria con particolare riferimento alle risorse territorializzate