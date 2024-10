Enna – Formazione per lavoratori e tecnici, ecco tutte le date della Cassa scuola edile

È partita oggi, lunedì 14 ottobre l’attività di formazione dell’Ente Cassa Scuola Edile CPT di Enna. Le prime due giornate, oggi e domani, sono dedicate alla “formazione base dei lavoratori ad alto rischio”. In tutto 16 nelle, dalle 8 alle 17 per due giorni. Sempre domani l’aggiornamento della “formazione base dei lavoratori ad alto rischio di 6 ore, dalle 8 alle 14. Il 30 ottobre il corso per “Preposto di Cantiere ad alto rischio” della durata di 8 ore, dalle 8 alle 17.

Nei giorni 28 e 29 novembre, per 16 ore, cioè dalle 8 alle 17, corso per “Dirigente”. E ancora, in programma due edizioni distinte di “Dispositivi di protezione individuale di III° categoria”, 18 e 21 ottobre dalle 8 alle 17; un corso per “Preposto/addetto montaggio smontaggio ponteggi”, della durata di 32 ore, nelle giornate del 6, 8, 13, 15, 20 e 22 novembre.

Poi il modulo unico “R.S.P.P. per datore di lavoro”, della durata di 48 ore, si svolgerà nelle giornate del 30, 31 ottobre, 4, 5, 6, 7 e 8 novembre 2024. Il corso di aggiornamento “Preposto/addetto montaggio smontaggio ponteggi” della durata di 4 ore si svolgerà il 4 Novembre. Il corso per “Gru su autocarro”, della durata di 16 ore (progetto MICS) si svolgerà il 16 e 17 ottobre 2024. Per la seconda giornata di parte pratica la normativa vigente esige un rapporto di 1 a 6 tra docente formatore parte pratica e lavoratori formandi.

Per quanto riguarda le attività sulle attrezzature previste dall’accordo Stato Regione come “P.L.E. – carrello industriale semovente, pompa calcestruzzo, gru a torre gru autocarrata , ecc.” sarà possibile concordare date utili con un margine di tempo dall’avvio di 20 giorni , in quanto la normativa vigente prevede dover fare una comunicazione preventiva di 20 giorni sull’avvio delle attività agli organi di vigilanza e controllo.

Per tutte le attività specifiche che non necessitano di comunicazioni preventive , come per esempio quella di imbracatore, sarà sufficiente avere un numero minimo di 10/12 iscritti e concordare con l’Ente date utili per consentire la migliore organizzazione delle lavorazioni in cantiere.

Per qualsiasi altro chiarimento è possibile contattare il Responsabile dei progetti formativi dell’Ente Cassa Scuola Edile CPT di Enna sig. Calogero Montalbano – Tel 0935.26003 – 0935.24969 – mail scuola@cassaedileenna.it.