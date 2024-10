Piazza Armerina – Giovedì 17 consiglio comunale su Palio e attuazione del programma del Sindaco.

Il Consiglio Comunale di Piazza Armerina è convocato per il 17 ottobre 2024 alle ore 17:00, in sessione straordinaria. Tra i punti all’ordine del giorno vi sono il rendiconto delle spese per la LXIX edizione del Palio dei Normanni e la valutazione della relazione del sindaco riguardo lo stato di attuazione del programma e le attività svolte nel 2023. In caso di mancanza del numero legale, la seduta sarà sospesa per un’ora e, se alla ripresa non sarà raggiunto il quorum, verrà rinviata al giorno successivo alla stessa ora.