Devastanti gli effetti dei cambiamenti climatici in Sicilia: un ottobre che sa di estate e le sue conseguenze

In un ottobre che sembra un’estate, il cuore verde della Sicilia sta subendo trasformazioni drammatiche. Le colline, un tempo rigogliose e umide, stanno cedendo il passo a paesaggi sempre più desertici. Questo fenomeno è particolarmente evidente nell’entroterra ennese, dove la presenza di fiumi e sorgenti non riesce a contrastare la crisi idrica in corso. La provincia, nota per i suoi laghi, ha visto una riduzione drammatica delle risorse idriche disponibili, aggravata da una gestione inadeguata delle risorse.

Le cause della crisi agricola

L’agronomo Andrea Scoto sottolinea la necessità di migliorare la captazione e la distribuzione dell’acqua per affrontare questa emergenza. L’attuale crisi idrica ha effetti devastanti sull’agricoltura, con produzioni diventate insostenibili a causa dell’alto costo dei mezzi di produzione e delle scarse rese. La desertificazione minaccia non solo l’ambiente ma anche l’economia locale, con il rischio di abbandono delle attività agricole da parte dei giovani imprenditori che sperano di valorizzare il territorio.

Le prospettive future e la necessità di azioni concrete

La situazione è destinata a peggiorare se non si adotteranno misure efficaci. La desertificazione potrebbe accelerare l’esodo della popolazione, compromettendo ulteriormente la tenuta sociale del territorio. È fondamentale sviluppare una governance territoriale che collabori con le istituzioni per trovare soluzioni concrete. Solo un patto di responsabilità tra i vari livelli politici e istituzionali potrà affrontare questa crisi in modo efficace.