Inaugurazione del nuovo anno sociale al Lions Club di Piazza Armerina

Domenica 6 ottobre, nella sala ricevimenti dell’hotel “Villa Romana”, si è svolta l’inaugurazione del nuovo anno sociale del Lions Club di Piazza Armerina. Il club, guidato dalla presidente Cristina Vitali, ha accolto importanti personalità del distretto, come Cesare Pedi, presidente della IX circoscrizione, e Laura Eremita, presidente della zona 23. Durante l’evento sono stati accolti sette nuovi soci: Maria Concetta Arcerito, Dino Bonfiglio, Maria Concetta Farruggio, Roberta Germanà, Giamprimo Luglio, Gianmarco Martello e Emanuela Mirabella.

Nel suo discorso, la presidente Vitali ha illustrato il programma del club, che si concentrerà su progetti finalizzati al miglioramento della qualità della vita e alla valorizzazione del territorio. Questi progetti sono in linea con i valori storici del Lions Club, che include la promozione della solidarietà, il sostegno alla salute collettiva e la sostenibilità ambientale. La presidente ha sottolineato l’importanza della collaborazione tra i membri per raggiungere i traguardi prefissati.

A supportare Cristina Vitali nel corso dell’anno sociale sarà un team composto da Maria Conti come vicepresidente, Miriam Cincotta come segretaria, e altri membri incaricati di ruoli strategici. Durante la cerimonia conclusiva, la presidente ha omaggiato le autorità presenti con una pergamena raffigurante la Cattedrale, simbolo della città, e una poesia ispirata ad essa, scritta da Sabrina Abati.

IL LIONS CLUB

Cronostoria del Lions Club

Origini e Fondazione

– 1917: Il Lions Clubs International è stato fondato a Chicago da Melvin Jones, un giovane dirigente d’affari. Jones credeva che i professionisti dovessero utilizzare le loro competenze per migliorare le comunità, piuttosto che perseguire solo interessi economici personali. Il 7 giugno 1917 si tenne una riunione organizzativa, dando vita all’associazione.

Espansione Internazionale

– 1920: Viene fondato il primo Lions Club in Canada, segnando l’inizio dell’espansione internazionale dell’associazione. Negli anni ’50 e ’60, i Lions Clubs si diffondono in Asia, Europa e Africa.

Sviluppi in Italia

– 1951: Fondazione del primo Lions Club italiano a Milano, grazie all’iniziativa di Oscar Hausmann. Questo segna l’inizio della presenza dei Lions in Italia.

– 1953: Viene creato il distretto unico 108 per l’Italia, con la prima convention nazionale tenutasi a Firenze.

Inclusione delle Donne

– 1987: Durante la convention di Taipei, viene votata la fine della discriminazione di genere, permettendo alle donne di partecipare attivamente e di ricoprire cariche all’interno dell’organizzazione.

Fondazione Lions Clubs International (LCIF)

– 1968: Viene fondata la LCIF per supportare le iniziative umanitarie dei Lions. Da allora ha erogato oltre 1,2 miliardi di dollari in contributi per vari progetti globali.

Riconoscimenti e Leadership Italiana

– 1994: Giuseppe Grimaldi diventa il primo presidente italiano del Lions Clubs International durante la convention di Phoenix, Arizona.

Oggi, il Lions Clubs International conta circa 1,4 milioni di soci in oltre 49.000 club in tutto il mondo, continuando a perseguire la sua missione di servizio e miglioramento delle comunità.