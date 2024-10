AcquaEnna comunica l’aggiornamento relativo alla distribuzione idrica a Enna Bassa

ACQUAENNA SCPA comunica l’aggiornamento relativo alla distribuzione idrica a Enna Bassa, ogni sei giorni, come di seguito specificato:

C.da Ferrante: prossima erogazione mercoledì 9/10/2024 inizio erogazione dalle ore 00:00 alle ore 08:00. Le successive erogazioni avverranno, quindi, giorno 15/10/2024, 21/10/2024 e così a seguire.

Zona Quadrivio Enna bassa: prossima erogazione venerdì 11/10/2024 inizio erogazione dalle ore 00:00 alle ore 08:00. Le successive erogazioni avverranno, quindi, giorno 17/10/2024, 23/10/2024 e così a seguire;

Zona di Santa Lucia: prossima erogazione sabato 12/10/2024 inizio erogazione dalle ore 00:00 alle ore 08:00. Le successive erogazioni avverranno, quindi, giorno 18/10/2024, 24/10/2024 e così a seguire.

Si precisa che:

ZONA FERRANTE COMPRENDE ANCHE: VIA LIBERO GRASSI -VIA BORIS GIULIANO – ZONA MC DONALD;

ZONA SANTA LUCIA COMPRENDE ANCHE: VIA GIUSEPPE D’ANGELO, VIA PAOLO BORSELLINO, VIA GIOVANNI FALCONE, VIALE BORREMANS, VIA DELLA RESISTENZA, ZONA MUGAVERO (LIDL E LIMITROFI), ZONA BRUCHITO;

ZONA QUADRIVIO S. ANNA COMPRENDE ANCHE: PIAZZA F.LLI DI DIO MARTIRI DELLA LIBERTA’, PIAZZALE SANT’ANNA (PIAZZA, VIA BOTTICELLI, VIA GIOTTO, VIA MICHELANGELO, VIA GAGGINI, VIA PALADINI, VIA RUGGERI.

La sopra indicata turnazione potrebbe subire variazioni a seconda della risposta della rete di distribuzione, che saranno, in ogni caso, prontamente comunicati.

Gli orari indicati si riferiscono all’apertura dell’erogazione dai serbatoi e non all’ora di effettivo arrivo alle singole utenze, inoltre nella gestione degli orari di erogazione si terrà conto dell’effettiva fornitura a tutte le utenze ricadenti nel turno di distribuzione e del quantitativo di acqua effettivamente disponibile.