I consiglieri di opposizione chiedono un Consiglio Comunale sui fondi del PNRR

I consiglieri comunali di opposizione di Piazza Armerina, rappresentanti dei partiti Partito Democratico, Forza Italia, Sud Chiama Nord e il gruppo misto, hanno ufficialmente chiesto la convocazione di un consiglio comunale straordinario. La riunione, dedicata ai lavori pubblici, si terrà il 7 ottobre, alle ore 18:00, presso la sala consiliare di Piazza Garibaldi.

I consiglieri chiedono di conoscere i motivi per cui ci sarebbe stata una mancata partecipazione del comune ai finanziamenti previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), con particolare riferimento ai ritardi accumulati rispetto a comuni vicini di dimensioni inferiori. Secondo i consiglieri, la mancata preparazione e programmazione da parte dell’amministrazione Cammarata ha penalizzato la città, impedendo la candidatura a bandi strategici.

L’opposizione sottolinea come la lentezza nel superamento del dissesto finanziario continui a ostacolare la riqualificazione delle infrastrutture urbane e sportive. Verranno chieste motivazioni anche su scuole e sedi comunali, in particolare quella di via gen. Muscarà, dove i dipendenti, riferiscono i consiglieri, lavorano in condizioni precarie.