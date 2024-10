Patente a Punti: Confartigianato Enna e ANAEPA Informano le Imprese

Il 3 ottobre, Confartigianato Imprese Enna e ANAEPA Confartigianato Edilizia hanno avviato una serie di incontri informativi nei territori, focalizzandosi sulla nuova “Patente a crediti”. Questo strumento è stato introdotto dal Decreto del 18 settembre 2024, n.132, che stabilisce le modalità per il conseguimento della patente per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili. A partire dal 1° ottobre, tutte le imprese edili devono dotarsi di questa nuova patente, come indicato nella circolare n.4/2024 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro

Confartigianato ha riconosciuto l’importanza di informare le imprese riguardo a questo nuovo obbligo, che ha suscitato un’elevata partecipazione durante i primi incontri tenutisi a Troina e Enna. Peter Barreca, presidente provinciale di Confartigianato Enna, e Vincenzo Pafumi Lauretta, presidente provinciale di ANAEPA Edilizia, hanno espresso preoccupazioni riguardo all’introduzione della patente. Entrambi ritengono che questa rappresenti un ulteriore onere burocratico per le imprese, senza apportare reali miglioramenti ai livelli di sicurezza già garantiti

Critiche e Preoccupazioni sul Nuovo Strumento

Secondo Barreca e Pafumi Lauretta, la patente a crediti potrebbe più facilmente fungere da strumento di controllo fiscale e previdenziale piuttosto che contribuire effettivamente alla sicurezza nei luoghi di lavoro. Questa posizione riflette una crescente preoccupazione tra gli imprenditori riguardo alla proliferazione di adempimenti burocratici che non sempre si traducono in benefici concreti per la sicurezza

In conclusione, mentre gli incontri proseguono per informare e supportare le imprese nel mettersi in regola con la nuova normativa, il dibattito sull’efficacia della patente a crediti continua a sollevare interrogativi tra gli operatori del settore.