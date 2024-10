Incidente nella notte a Enna . Due auto si scontrano e danneggiano le tubazioni del Gas

Questa notte, intorno all’1.30, i Vigili del Fuoco del Comando di Enna sono intervenuti in corso Sicilia per un incidente stradale che ha coinvolto due automobili. A seguito dell’impatto, una tubazione del gas è stata danneggiata, causando una fuoriuscita del gas stesso.

Intervento e Sicurezza

I Vigili del Fuoco hanno immediatamente messo in sicurezza l’area dell’incidente e le vetture coinvolte. Oltre ai soccorsi per i feriti, sul posto sono giunti anche i sanitari del 118, i Carabinieri, la Polizia e la Guardia di Finanza. L’Italgas è stata chiamata per il ripristino della tubatura danneggiata.

I feriti, le cui condizioni non sono state specificate, sono stati trasportati in ospedale per ulteriori accertamenti. Le operazioni di soccorso si sono concluse senza ulteriori incidenti, ma l’evento ha suscitato preoccupazione tra i residenti della zona a causa della potenziale pericolosità della fuoriuscita di gas.

Questo intervento sottolinea l’importanza della prontezza e della professionalità dei Vigili del Fuoco e delle altre forze dell’ordine nel garantire la sicurezza pubblica in situazioni di emergenza.