Sicilia: un trionfo di sapori e opportunità nel mercato internazionale

La Sicilia, terra di sole e di mare, continua a incantare il mondo con i suoi sapori autentici. I dati provvisori dell’Istat, elaborati da Unioncamere Sicilia, raccontano una storia di successo: nel secondo trimestre del 2024, le esportazioni di prodotti agroalimentari dall’Isola sono aumentate del 9,5% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Un fatturato estero che ha raggiunto i 436,5 milioni di euro in tre mesi, superando nel 2023 il miliardo e 200 milioni. Dietro a questi numeri ci sono oltre 160 mila addetti e 83 mila imprese che lavorano instancabilmente per portare il gusto siciliano nei mercati internazionali.

Missione Incoming: Food&Drinks Mission2Sicily 2024

In questo contesto fiorente si è aperta la “Food&Drinks Mission2Sicily 2024”, una missione incoming che ha visto il coinvolgimento di Unioncamere Sicilia e diversi partner locali e nazionali. Due giorni dedicati al food and beverage, un’opportunità per produttori siciliani e buyer stranieri di incontrarsi, confrontarsi e scoprire le meraviglie culinarie dell’Isola. Al Palermo Cruise Terminal, oggi, si sono svolti ben 322 incontri b2b tra 23 buyer provenienti da Europa, Asia e America e 108 produttori siciliani. Una giornata intensa di workshop e degustazioni che ha messo in luce la ricchezza del patrimonio gastronomico siciliano.

Un Futuro di Qualità e Opportunità

Pino Pace, presidente di Unioncamere Sicilia, ha sottolineato l’importanza di questa iniziativa: “Da tre anni lavoriamo per mettere in contatto i buyer esteri con le aziende siciliane. I dati sull’aumento dell’export confermano la validità del nostro progetto. L’obiettivo è chiaro: aiutare le imprese a crescere e innovarsi per affrontare i mercati globali”. Nino Salerno, delegato all’Internazionalizzazione di Sicindustria/EEN, ha aggiunto: “Il mondo guarda alla Sicilia con interesse. Il brand Sicilia è sinonimo di qualità”. E così la Sicilia continua a scrivere la sua storia nel panorama agroalimentare internazionale, unendo tradizione e innovazione in un abbraccio che sa di mare e di terra.