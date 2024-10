Festa dell’Unità al Parco Proserpina di Pergusa: tre giorni di dibattiti, partecipazione e divertimento

La Festa dell’Unità si è svolta nel Parco Proserpina di Pergusa, riunendo circa tremila persone in un’atmosfera di festa e comunità. L’evento, organizzato dal Partito Democratico e dai Giovani Democratici di Enna, ha avuto luogo dal venerdì alla domenica.

Inaugurazione e dibattiti

L’inaugurazione è avvenuta venerdì con la partecipazione di esponenti del gruppo parlamentare dell’Assemblea Regionale Siciliana, tra cui il capogruppo on. Catanzaro e il deputato locale on. Venezia. Durante le tre giornate, si sono tenuti dibattiti su temi come la sanità, il rapporto tra giovani e costituzione, e lo sviluppo della Sicilia. Sono stati affrontati anche argomenti come il patrimonio culturale e il diritto di cittadinanza.

Attività e intrattenimento

Oltre ai dibattiti, la Festa ha offerto concerti dal vivo con artisti come “I tre magi”, “QBeta” e “I Faiddri”, insieme a dj set con “Madame Valerie”, “Enna Massive Sound” e “MattiaTMB”. I bambini hanno potuto partecipare a attività di minibasket, giri in bici e passeggiate, grazie alla collaborazione con UISP e Legambiente. La LILT ha fornito screening e attività di prevenzione, mentre la Croce Rossa e la Protezione Civile hanno offerto supporto.