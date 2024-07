Assegnati alla Polizia di Stato di Enna poliziotti provenienti da diverse sedi di servizio

La Direzione Centrale delle Risorse Umane del Dipartimento della Pubblica Sicurezza ha assegnato alla Questura di Enna nuovi poliziotti provenienti da diverse sedi di servizio. Si tratta di sei agenti che andranno a rinforzare l’organico della Questura, apportando le loro variegate esperienze operative. Oltre agli agenti assegnati alla Questura, tre nuovi poliziotti sono stati destinati al Distaccamento Polizia Stradale di Catenanuova e un agente alla Sezione Operativa per la Sicurezza Cibernetica della Polizia Postale e delle Comunicazioni. Questi rinforzi sono stati accolti con entusiasmo dal Questore di Enna, dr. Salvatore Fazzino.

Il Questore Fazzino ha dato il benvenuto ai nuovi arrivati, sottolineando l’importanza delle loro future attività per la collettività della provincia di Enna. Ha espresso fiducia nel loro rinnovato entusiasmo e nella capacità di contribuire efficacemente alla sicurezza del territorio. Inoltre, ha rivolto un saluto speciale ai poliziotti trasferiti da Enna ad altre sedi, augurando loro di continuare a onorare la divisa con sempre maggiore profitto. La Polizia di Stato di Enna continua a operare con rinnovato impegno per garantire un servizio sempre più efficiente ed efficace ai cittadini, con l’obiettivo di affermare pienamente la legalità in tutto il territorio provinciale.