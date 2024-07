Rocca di Cerere Geopark: L’assemblea dei soci rinnova il C.d.A.

L’assemblea dei soci della Società Rocca di Cerere Geopark ha rinnovato il Consiglio di Amministrazione per i prossimi tre anni. I membri riconfermati includono Michele Sabatino, Liborio Gulino, Riccardo Perricone, Francesco Bivona e Giuliana Conte. Michele Sabatino è stato riconfermato come Presidente della società e Liborio Gulino come Amministratore Delegato, mentre Riccardo Perricone continuerà a ricoprire il ruolo di Vice Presidente.

Dichiarazioni Del Presidente

Nel suo discorso di riconferma, Michele Sabatino ha ringraziato l’intero consiglio e ha espresso apprezzamento per il lavoro svolto dal consiglio uscente. Sabatino ha dichiarato che il suo obiettivo principale sarà di consolidare i risultati raggiunti e, se possibile, migliorarli ulteriormente. Ha inoltre sottolineato l’importanza del ruolo della Società in un periodo delicato sia dal punto di vista sociale che economico, e ha enfatizzato l’intenzione di continuare a supportare attivamente il partenariato pubblico e privato per il rilancio del territorio, in linea con il patrimonio culturale locale.

Prospettive e Impegni Futuri

Sabatino ha dichiarato che la Società Rocca di Cerere Geopark continuerà a operare come “agenzia di sviluppo locale”, erogando supporto operativo per l’uso delle risorse legate ai regolamenti comunitari e agli aiuti dell’Unione Europea e del Governo nazionale. Ha affermato che sarà essenziale coinvolgere l’intera comunità in un processo di cambiamento per garantire un futuro sostenibile al territorio.

Il Ruolo Di Liborio Gulino

Liborio Gulino, riconfermato come Amministratore Delegato, ha sottolineato l’importanza di continuare il lavoro svolto, che ha portato riconoscimenti significativi come quello dell’UNESCO al territorio Geopark e il riconoscimento da parte della Regione Siciliana. Gulino ha anche evidenziato la conclusione imminente di progetti chiave della strategia territoriale, che arricchiranno l’offerta di servizi e prodotti del territorio.