Valguarnera – Nuovo progetto per l’Asd Valguarnerese. Nasce la squadra di calcio a 5 femminile

L’Asd Valguarnerese ha annunciato che, nella stagione sportiva 2024/2025, per la prima volta nella sua storia, sarà presente una squadra di calcio a 5 femminile. Questa nuova formazione si aggiungerà al settore giovanile e alla prima squadra, segnando un’importante evoluzione nella storia del club.

Un progetto ambizioso

Il progetto, fortemente voluto dalla dirigenza, vedrà come allenatore Renato Minacapilli, supportato dal collaboratore Alberto Illuminati. Minacapilli, cresciuto tecnicamente alla Don Bosco di Pordenone, vanta un’esperienza significativa nel calcio provinciale. Ha allenato lo Sperlinga Calcio in terza categoria e la Studentesca Armerina, dove ha operato per dodici anni nel settore giovanile, ottenendo ottimi risultati a livello regionale con le categorie giovanissimi ed allievi.

Esperienza e successi

Il mister ha vinto un campionato Provinciale con la Gear calcio a 11 e tre coppe disciplina. Dopo tre anni intensi con la Don Bosco Aidone, dove ha guidato la squadra in due campionati di eccellenza femminile a 11 e uno di serie C di calcio a 5, Minacapilli è ora pronto a cercare nuovi stimoli con l’Asd Valguarnerese.

Obiettivi e aspettative

La società è fiduciosa che Minacapilli saprà portare in alto i colori giallorossi, continuando la tradizione di successo e crescita che ha caratterizzato la sua carriera. Con il supporto di tutta la dirigenza e il talento delle nuove atlete, l’Asd Valguarnerese si prepara ad affrontare la nuova stagione con entusiasmo e ambizione.