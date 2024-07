Piazza Armerina: la maggioranza difende il sindaco Cammarata

I gruppi consiliari di maggioranza, inclusi Fratelli d’Italia e la lista “Io sto con Nino”, hanno espresso piena solidarietà al sindaco Nino Cammarata, criticando l’atteggiamento del Partito Democratico (PD) locale. In una nota, hanno affermato: “Siamo indignati per l’atteggiamento strumentale del PD in città e per le parole del consigliere piddino, eletto con il Movimento 5 Stelle, Arena”. La maggioranza ha accusato il PD di mancanza di argomenti e di strumentalizzazione per ottenere visibilità. “Il PD a Piazza Armerina, ma evidentemente anche in provincia, è totalmente privo di argomenti: non hanno proposte, idee né valori politici e cercano solo visibilità strumentalizzando qualunque cosa”, si legge nella nota. Hanno inoltre sottolineato come il consigliere Arena, eletto con il Movimento 5 Stelle, sia in cerca di gloria.

La maggioranza ha elogiato l’impegno dell’amministrazione Cammarata nel risolvere problemi concreti, come il dissesto finanziario e l’ottenimento di finanziamenti milionari. “La nostra amministrazione è nota proprio per il suo impegno e per il suo essere fattiva”, hanno affermato, sottolineando i successi elettorali recenti. Riguardo l’episodio contestato dal PD, dove il sindaco avrebbe mandato a quel paese un consigliere d’opposizione a microfono spento, la maggioranza ha difeso la reazione del sindaco come risposta a provocazioni. Hanno anche criticato il PD per aver violato il silenzio elettorale durante le recenti elezioni europee.