Piazza Armerina – Oggi pomeriggio il Consiglio Comunale discute sulle variazioni al regolamento del Palio dei Normanni. Ecco quali sono.

Nell seduta del consiglio comunale di oggi pomeriggio il Consiglio Comunale di Piazza Armerina è chiamato a ratificare le variazione inserite nel regolamento del Palio dei Normanni. “Una serie di regole e variazioni che abbiamo sperimentato negli anni e che si sono rivelate utili per migliorare la Quintana” ci fa sapere il coordinatore del Palio, Dino Vullo.

La prova della mazza

La prima variazione riguarda la prova della mazza: solo un cavaliere per quartiere compirà il giro del campo, e lo scudo da colpire produrrà un punteggio differente in base alla zona d’impatto: 5 punti esternamente e 10 punti centralmente.

Assalto al saraceno e prova del giavellotto

Nelle tre prove di assalto al saraceno, il tempo concesso ad ogni cavaliere per colpire il bersaglio dal momento dello start è di 4 secondi e 50 centesimi. Superato questo tempo, la prova sarà nulla senza ulteriori penalità.

Nella prova del giavellotto, il tempo massimo per lanciare è di 3 secondi e 90 centesimi. Inoltre, il punteggio massimo sarà di 30 punti per il bersaglio trapassato, 15 punti per la foratura di uno strato, e 5 punti per l’impatto non con la punta del giavellotto ma con un’altra parte dello stesso.

Modifiche alla partenza

Sono state eliminate diverse penalità per rendere meno rigida la gara. Per la partenza dei cavalli dalle aree di start, non sarà più permesso l’accompagnamento degli animali da parte di un assistente. Il cavaliere ha due minuti per raggiungere l’area di partenza, e superato questo tempo, la prova sarà nulla. Se il cavallo esce dallo stallo di partenza una volta entrato, la prova non sarà nulla, ma il punteggio ottenuto dal cavaliere sarà dimezzato.

Corteo e iscrizione dei figuranti

Per quanto riguarda il corteo, il 12 agosto partirà dal largo San Martino nel quartiere Monte, senza scendere per le strade dello stesso quartiere. Questa variazione non fa parte del regolamento ma riguarda un accorgimento logistico adottato lo scorso anno. Il corteo passerà da Piazza G.B. Giuliano, partendo dalla scuola commerciale invece di San Pietro, che quest’anno non è utilizzabile.

Un’altra variazione riguarda le comparse del Palio: l’età è stata abbassata di due anni per ampliare la partecipazione. Inoltre, la registrazione per le selezioni al Palio è totalmente online, tranne per i plotoni di soldati. Il numero di domande accettate in questa fase è stato ridotto per evitare di dover selezionare le figure necessarie provinando un eccessivo numero di pretendenti. In questo caso la raccolta di iscrizioni on line verrà interrotta.