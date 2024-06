Nuovo provvedimento di D.A.SPO. a Enna: sanzioni più severe per un membro di uno staff calcistico

Il Questore della provincia di Enna ha recentemente emesso un nuovo provvedimento di D.A.SPO. con obbligo di presentazione nei confronti di un membro dello staff di una squadra calcistica. Questo provvedimento è stato adottato a seguito della violazione di una precedente disposizione simile. L’individuo in questione, già sottoposto a un D.A.S.P.O. della durata di un anno emesso il 20 dicembre 2023, era stato coinvolto in un’aggressione durante un incontro calcistico valevole per il campionato di Prima Categoria, tenutosi in un impianto sportivo della provincia di Enna.

Nonostante il divieto, il soggetto ha assistito a una partita come spettatore in uno stadio della provincia di Catania, presumibilmente ritenendo che la violazione non sarebbe stata rilevata data la distanza territoriale. Tuttavia, grazie alla tempestiva comunicazione tra le forze di polizia delle province limitrofe, si è potuto accertare che l’individuo aveva effettivamente partecipato alla manifestazione sportiva, infrangendo il provvedimento di D.A.S.P.O.

Il nuovo provvedimento del Questore

Di conseguenza, il Questore della provincia di Enna ha deciso di aggravare il provvedimento iniziale, estendendo la durata del D.A.S.P.O. di un ulteriore anno e imponendo l’obbligo di presentazione presso l’ufficio di polizia territoriale al ventesimo minuto di ogni tempo di tutti gli incontri calcistici, sia in casa che in trasferta. Questa imposizione è stata convalidata dalla competente Autorità Giudiziaria.

Il provvedimento inibitorio rappresenta un’importante espressione dei poteri del Questore nell’ambito dell’ordine e della sicurezza pubblica, con l’obiettivo di prevenire ulteriori episodi di violenza all’interno degli impianti sportivi. Questo tipo di misure mira a garantire che gli eventi sportivi rimangano luoghi in cui prevalgano i valori dello sport e il rispetto della legge, proteggendo così la sicurezza di tutti i partecipanti e gli spettatori.