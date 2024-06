Il Partito Democratico trionfa a Enna con il 28,8% dei voti

Il Partito Democratico ha ottenuto un risultato eccezionale ad Enna, raggiungendo il 28,8% dei voti grazie ai 2.569 consensi raccolti dalla lista. Con una nota stampa il Pd fa sapere che questo successo rappresenta una conferma della crescita del partito nella città, consolidando i risultati positivi delle recenti elezioni politiche e il lavoro svolto negli ultimi mesi. La performance ad Enna supera addirittura la crescita nazionale dei democratici da quando Elly Schlein è alla guida del partito.

Dichiarazioni del segretario cittadino

Il segretario cittadino del PD, Seminara, ha commentato con entusiasmo: “Il successo del PD a livello nazionale è evidente, e ad Enna il PD è tornato stabilmente forte. Abbiamo registrato una partecipazione notevole, tanto che Enna è uno dei pochi comuni dove l’affluenza è addirittura aumentata rispetto alle ultime elezioni. Il PD è riuscito ad arrivare a 2.569 voti, con oltre cinquecento voti in più rispetto al 2019”.

La soddisfazione della deputata Stefania Marino

Anche la deputata nazionale Stefania Marino ha espresso soddisfazione per il risultato ottenuto: “Questo risultato ci consente di guardare alle elezioni amministrative del prossimo anno con una marcia in più e con un unico obiettivo: dare nuovamente alla città un’amministrazione che abbia a cuore le sorti degli Ennesi e della stessa città”.

Le prospettive future del PD ad Enna

Salvatore Cappa, capogruppo al consiglio comunale, ha sottolineato l’importanza di questo successo come punto di partenza per i futuri appuntamenti elettorali: “Il risultato del PD è un ottimo punto di partenza per gli appuntamenti futuri. Vogliamo, con entusiasmo, andare avanti con questo spirito, e con un partito aperto e disponibile”.

“Il Partito Democratico di Enna – conclude la nota stampa- si prepara così a consolidare e rafforzare la propria presenza in città, mirando a confermare la fiducia dei cittadini e a costruire un futuro amministrativo solido e partecipato”