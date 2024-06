Approvato il progetto per l’adeguamento del PTA di Piazza Armerina. In arrivo 1.800.000 euro per il Chiello

Il progetto per l’adeguamento e la messa in norma dei locali del Presidio Territoriale di Assistenza (PTA) di Piazza Armerina è stato approvato. I lavori interesseranno l’edificio “Corpo F”, situato accanto al Chiello in Contrada Bellia. Il finanziamento, pari a 1.800.000,00 euro, è stato erogato in parte dalla Regione Siciliana. Il Commissario Straordinario, dott. Mario Zappia, ha dichiarato: “L’approvazione del progetto consentirà all’Azienda di attivare con celerità le procedure per appaltare i lavori”. Questa dichiarazione sottolinea l’importanza e l’urgenza dell’inizio dei lavori per migliorare la struttura. La realizzazione degli interventi previsti per l’adeguamento e la messa in norma dei locali del PTA di Piazza Armerina rappresenta un segnale dell’attenzione dell’Azienda e dell’Assessorato Regionale della Salute nei confronti dell’intera comunità della provincia di Enna. Questo progetto mira a migliorare i servizi sanitari offerti alla popolazione locale.