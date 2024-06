Meteo Piazza Armerina – Caldo estremo in Sicilia: l’anticiclone africano porta temperature fino a 40°C

L’anticiclone africano si sta intensificando sulla Sicilia, provocando un sensibile aumento delle temperature che potrebbero raggiungere i 40°C in alcune zone dell’isola. A Piazza Armerina, il cielo sarà velato a causa della presenza di pulviscolo sahariano sospeso in quota. Non sono previste piogge, ma la ventilazione sarà moderata con possibili rinforzi dai venti meridionali.

Previsioni meteo per Piazza Armerina

Le temperature previste per i primi giorni della settimana a Piazza Armerina sono le seguenti:

– Lunedì 10 Giugno: Massima di 33°C e Minima di 19°C.

– Martedì 11 Giugno: Massima tra 36°C e 37°C, Minima di 20°C.

– Mercoledì 12 Giugno: Massima tra 30°C e 33°C, Minima di 22°C.

Consigli per affrontare il caldo

Le temperature percepite dal corpo saranno ancora più elevate, quindi è consigliata massima prudenza, soprattutto per anziani e bambini. Si raccomanda di evitare di uscire nelle ore più calde della giornata.

