Piazza Armerina – Domani, 19 maggio, raduno turistico regionale del Vespa Club

Il Vespa Club di Piazza Armerina, con il patrocinio gratuito del Comune di Piazza Armerina, è lieto di annunciare il Raduno Turistico Regionale Sicilia. L’evento si terrà nella splendida città di Piazza Armerina domani, 19 maggio 2024. Questo raduno rappresenta un appuntamento chiave nel calendario delle manifestazioni del club, con numerose attività e premi per i partecipanti.

Programma della giornata

La giornata inizierà alle ore 9.00 con l’iscrizione e la registrazione degli equipaggi presso Piazza Falcone Borsellino. Seguiranno la colazione e la consegna di gadget commemorativi. Il Sindaco, Avv. Nino Cammarata, darà il benvenuto agli ospiti con un saluto ufficiale. Alle ore 11.30 avrà inizio un tour guidato della città, offrendo ai partecipanti l’opportunità di esplorare il ricco patrimonio storico e artistico di Piazza Armerina, inclusi la Basilica Cattedrale, il Museo Palazzo Trigona, il Castello Aragonese e altri luoghi di interesse.

Premiazioni e pranzo

Durante la manifestazione, verranno assegnati diversi premi: la Coppa Vespa più anziana, la Coppa Vespista più anziano, la Coppa Vespista più giovane e la Coppa Vespista donna. Dopo la mattinata di esplorazione, i partecipanti si riuniranno per un pranzo presso il Parco Hotel Paradiso, situato in C/da Sant’Andrea, una location di primo ordine che offrirà un’ottima occasione per socializzare e condividere la passione per le Vespe.

Un evento culturale e amichevole

Questo raduno non è solo un’occasione per celebrare la passione per le Vespe, ma anche per immergersi nella cultura e nella storia locale di Piazza Armerina. La manifestazione promette di essere una giornata indimenticabile all’insegna della cultura, dell’amicizia e del divertimento. Gli organizzatori invitano tutti gli appassionati e i curiosi a partecipare numerosi.

Per ulteriori informazioni e per la registrazione, preferibilmente entro il 16 maggio, è possibile contattare il Vespa Club di Piazza Armerina. Il Vice Presidente Salvatore Altabella (3283616870) e il Segretario Aldo Murella (3887555407) sono disponibili per qualsiasi chiarimento.