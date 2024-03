Piazza Armerina. L’assessore Ettore Messina: sulla Villa Romana del Casale solo menzogne.

In seguito alla pubblicazione di un articolo sul Corriere della Sera, firmato dal giornalista Gian Antonio Stella, che metteva in discussione lo stato di conservazione dei mosaici della Villa Romana del Casale, sito UNESCO situato a Piazza Armerina, l’assessore al turismo del comune, Ettore Messina, ha voluto fare chiarezza sulla situazione attuale del sito. Messina ha espresso la sua incredulità e delusione per le affermazioni presenti nell’articolo, considerandole false e dannose per l’immagine di uno dei più preziosi gioielli archeologici della Sicilia, che il comune sta cercando di promuovere a livello mondiale.

“C’è solo un modo per smentire le notizie infondate pubblicate dal Corriere della Sera: venire a vedere con i propri occhi“. L’assessore Ettore Messina in un video invita tutti i cittadini di Piazza Armerina a venire a vedere lo stato con cui la villa si presenta ai turisti. Domenica prossima, giorno in cui è possibile visitare la Villa Romana del Casale gratuitamente, sarà facile smentire o confermare le notizie apparse sul quotidiano nazionale a firma di di Gian Antonio Stella.

L’assessore nel video precisa che la gestione della Villa Romana del Casale è affidata al Parco Archeologico Villa Romana del Casale e Morgantina, del quale il comune fa parte attraverso un comitato tecnico scientifico. Ha inoltre ricordato gli sforzi fatti nel tempo per mantenere e migliorare le condizioni del sito, citando il lavoro svolto dal precedente direttore, oggi in pensione, che ha portato a notevoli miglioramenti nella pulizia e nel decoro del sito rispetto al passato.

Messina, che vanta oltre 25 anni di esperienza come guida turistica, ha riconosciuto che, come in tutti i siti storici di grande antichità, ci sono sempre interventi da effettuare per garantire la conservazione e la valorizzazione dei beni culturali, ma ha anche precisato, portando la testimonianza di alcuni turisti, che non esistono assolutamente le condizioni di degrado citate nell’articolo di Gian Antonio Stella, che ha invitato visitare personalmente la Villa Romana del Casale per constatare lo stato reale dei mosaici e del sito nel suo complesso. Messina conclude il suo video con un appello ai piazzesi a difendere il loro più prezioso bene culturale.

LE FOTO SONO STATE SCATTATE QUALCHE MESE FA ACCOMPAGNANDO UN GRUPPO DI TOUR OPERATOR.