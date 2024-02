Piazza Armerina – Area artigianale collegata al sistema fognario. Di Salvo: “Raggiunto un importante risultato”

L’area artigianale di Piazza Armerina, caratterizzata dalla presenza di numerose attività produttive, è stata al centro di importanti lavori di manutenzione straordinaria. In particolare, la mancanza di collegamento alla rete fognaria pubblica, che rappresentava un problema a cui – fa notare l’assessore ai Lavori Pubblici Epifanio Di Salvo – le passate amministrazioni non avevano saputo dare una risposta. Lo smaltimento delle acque reflue era garantito fino ad oggi da un sistema gravitazionale, ovvero i reflui venivano immessi in fosse settiche e poi svuotate, con costi non indifferenti a carico del comune. Tutti i lavori sono stati portati a termine collegando le fognatura al punto di collegamento più vicino: un pozzetto fognario vicino all’area dell’ospedale “Chiello”.

L’amministrazione Cammarata mette a segno un importante risultato

L’assessore ai Lavori Pubblici, Epifanio Di Salvo ha annunciato proprio oggi il completamento dell’intervento strutturale: “L’amministrazione Cammarata ha raggiunto un altro importante obiettivo con la consegna alla città di opere lungamente attese all’interno dell’area artigianale, un polo produttivo che nei prossimi mesi assumerà una particolare importanza anche in funzione dell’ampliamento delle Zes (Zone Ecomomiche Speciali), voluto dal Governo nazionale. L’area artigianale aveva bisogno di questo intervento infrastrutturale e la città aveva l’esigenza di liberarsi dei costi per il trattamento dello smaltimento delle acque reflue che non potendo contare su una rete fognaria venivano smaltite con un sistema di fosse settiche che andavano svuotate con regolarità”.

“L’economia di una città, la sua capacità di produrre ricchezza – conclude l’assessore Di Salvo – è la somma fra la capacità di intraprendere dei suoi cittadini e la sensibilità dei suoi amministratori di mettere a disposizione e gestire le infrastrutture produttive. Questo intervento nell’area artigianale di Piazza Armerina va proprio nella direzione di una profonda sinergia tra il tessuto produttivo e la gestione amministrativa della città”.