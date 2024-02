Enna,sanità – All’Umberto I consegnati i locali per il Comitato Consultivo Aziendale

All’Ospedale Umberto I di Enna, si è compiuto un significativo passo avanti per la partecipazione attiva delle associazioni e dei cittadini nel sistema sanitario locale. La dott.ssa Angela Maria Montalbano, direttore dell’ospedale, ha ufficialmente consegnato i locali destinati al Comitato Consultivo Aziendale (CCA) dell’ASP di Enna al suo presidente, dott. Tommaso Careri. Questa importante cerimonia segna la fine di un periodo di attesa e l’inizio di una nuova fase di collaborazione e partecipazione.

I locali, situati al pianterreno dell’area amministrativa dell’Ospedale Umberto I, diverranno il cuore pulsante del Comitato Consultivo Aziendale. Quest’ultimo, un organo composto da più di venti associazioni e organismi di tutela, ha il compito di riunirsi periodicamente per valutare le criticità del settore sanitario e proporre soluzioni alla Direzione Strategica. Il CCA, che viene rinnovato ogni tre anni, rappresenta un ponte essenziale tra i cittadini e le istituzioni sanitarie, mirando a migliorare la qualità dei servizi offerti.

Il dott. Careri ha espresso soddisfazione per questo importante traguardo: la consegna dei locali permetterà alle associazioni di volontariato di riprendere pienamente le loro attività, molte delle quali erano state sospese a causa della pandemia di COVID-19. Tra queste, le iniziative del Tribunale del Malato e dell’Avo. Inoltre, questa novità favorirà la ripresa delle attività istituzionali del CCA, le quali avevano subito una temporanea decentrazione a causa della mancanza di una sede adeguata, contrariamente a quanto previsto da specifici decreti assessoriali.

La consegna dei locali non solo segna la ripartenza delle attività sospese, ma apre anche la via a nuove opportunità di dialogo e collaborazione. Il dott. Careri ha annunciato che a breve si terrà un incontro con il nuovo commissario dott. Mario Zappia, per discutere le sfide presenti e future che l’Azienda Sanitaria Provinciale dovrà affrontare. Questo momento rappresenta un’occasione per rafforzare ulteriormente il legame tra le associazioni, i cittadini e le istituzioni sanitarie, con l’obiettivo comune di migliorare la salute e il benessere della comunità di Enna.