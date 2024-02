La S.S.117 bis: Il Prefetto Ippolito:”Un tassello fondamentale nella visione di progresso e sviluppo infrastrutturale della Sicilia”

La modernizzazione dell’itinerario stradale S.S. 117 “Centrale Sicula” rappresenta un tassello fondamentale nella visione di progresso e sviluppo infrastrutturale della Sicilia. L’importanza di questa arteria, che attraversa il cuore dell’isola da Nord a Sud, è stata ribadita ad Enna in un incontro di alto profilo, presieduto dalla Prefetto di Enna, <strong>dott.ssa Maria Carolina Ippolito</strong>

Vertice di Alto Livello per la S.S. 117

L’incontro, svoltosi nella prestigiosa cornice del Salone di Rappresentanza della Prefettura di Enna, ha segnato un momento cruciale per il futuro della S.S. 117 “Centrale Sicula”. Convocato dalla dott.ssa Maria Carolina Ippolito, il vertice ha visto la partecipazione di una compagine eterogenea: sindaci, parlamentari, assessori regionali e dirigenti ANAS. Questo ampio coinvolgimento dimostra l’importanza strategica dell’itinerario, non solo per la provincia di Enna ma per l’intera Sicilia. La riunione ha avuto l’obiettivo di fare il punto sulla realizzazione dei lavori di ammodernamento, con un focus particolare sul lotto B, attualmente in corso di esecuzione, e sulle prospettive future per il lotto C.

Lotto B: Progressi e Prospettive

Il lotto B della S.S. 117, estendendosi da Santo Stefano di Camastra a Nicosia, rappresenta un segmento vitale per il miglioramento della connettività nord-sud dell’isola. La presentazione del Direttore regionale di ANAS ha messo in luce i progressi significativi, con lavori in avanzata realizzazione. Particolare attenzione è stata rivolta al sottolotto B5, nel Comune di Nicosia, dove l’impegno congiunto di ANAS e delle imprese coinvolte sotto il protocollo di legalità promette di portare a termine l’opera con efficienza e trasparenza.

Il Futuro del Lotto C: Tra Progettazione e Sostenibilità

Il lotto C si prospetta come il prossimo grande capitolo nella saga della S.S. 117, estendendosi per circa 30 chilometri fino allo svincolo di Mulinello della A19. Le attività geognostiche e di caratterizzazione ambientale, finanziati dalla regione, sono fondamentali per la progettazione di fattibilità tecnico-economica. L’avvio di una conferenza di servizi preliminare con i Comuni interessati sottolinea l’approccio partecipativo e sostenibile adottato, anticipando una fase di valutazione di impatto ambientale cruciale per il benessere del territorio.

Verso il Finanziamento: La Sfida da Un Miliardo di Euro

La questione del finanziamento si rivela essere il nodo centrale del progetto, con una stima di costo che si aggira attorno al miliardo di euro. L’auspicio espressi dai sindaci e dai partecipanti al vertice è quello di accelerare il processo di identificazione delle fonti di finanziamento. Questo passaggio è essenziale per trasformare le ambizioni in realtà, garantendo alla Sicilia un’infrastruttura che non solo migliorerà la mobilità ma anche la qualità della vita dei suoi abitanti e lo sviluppo economico dell’isola.