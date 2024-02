Carnevale a Piazza Armerina: luci e colori per la festa più pazza dell’anno

L’atmosfera festosa del carnevale sta per avvolgere Piazza Armerina, grazie all’impegno dell’assessore al turismo, Ettore Messina, che anche quest’anno ha voluto garantire ai più piccoli la magia di questa celebrazione. La città si appresta a vivere un evento speciale il 11 febbraio, alle ore 16.00, in piazza Gen. Cascino, dove il cielo si illuminerà di colori e allegria.

Le luminarie, situate nella piazza, che quest’anno prendono la forma di giocose mascherine di carnevale, sono un dono della Albalux, l’azienda che ha già reso brillanti le festività di ferragosto e Natale, trasformando le strade di Piazza Armerina in un incantevole percorso luminoso. In realtà l’azienda aveva contattato il comune con un’offerta economica alla quale l’assessore Messina aveva risposto di non poter aderire a causa dei noti problemi legati al bilancio dell’ente. La Albalux ha comunque proceduto all’installazione delle mascherine in piazza Gen. Cascino omaggiando il comune di Piazza Armerina delle installazioni luminose. Ricordiamo che la stessa azienda è l’autrice dell’illuminazione artistica di via Garibaldi, dove migliaia di luci led mostrano i versi de “La Cura” di Franco Battiato.

L’assessore Messina non ha mancato di esprimere il suo apprezzamento per la generosità dell’azienda, che con questo gesto ha dimostrato un’attenzione particolare nei confronti della comunità di Piazza Armerina. “Voglio ringraziare LUCICOLOR per la loro collaborazione ; con queste luminarie non solo hanno abbellito la nostra città, ma hanno anche contribuito a creare un ambiente festoso e gioioso per il carnevale dei nostri bambini,” ha dichiarato Messina.

Questo evento si preannuncia come un momento di gioia e condivisione per la città, un’opportunità per riunirsi e festeggiare insieme, avvolti dalla magia delle luci e dall’energia positiva che solo il carnevale sa trasmettere.