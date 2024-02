[Video] Piazza Armerina – L’assessore Ettore Messina sull’organizzazione del Carnevale.

IL CARNEVALE

Il Carnevale è una festa che precede il periodo della Quaresima cristiana, celebrata con parate, maschere, e festeggiamenti vari. Le sue origini sono antiche e si intrecciano con le tradizioni pagane e cristiane, evolvendosi in diverse forme in tutto il mondo.

Origini

Le radici del Carnevale risalgono alle antiche feste pagane, come quelle in onore di Dioniso in Grecia e i Saturnali in Roma, caratterizzate da grandi abbuffate e rovesciamento temporaneo dell’ordine sociale. Queste celebrazioni erano momenti di liberazione temporanea dalle norme sociali e dalle gerarchie. Con l’espansione del Cristianesimo, queste feste vennero integrate nel calendario cristiano come un ultimo periodo di celebrazione e indulgenza prima dell’austerità della Quaresima.

Carnevali Famosi

Carnevale di Venezia, Italia: Uno dei più antichi e rinomati carnevali del mondo, noto per le sue maschere elaborate e i costumi sontuosi. Ha origini nel XII secolo e raggiunse il suo apice nel XVIII secolo. Dopo un periodo di declino, è stato rilanciato nel XX secolo ed è oggi un grande evento turistico.

Carnevale di Rio de Janeiro, Brasile: Famoso per le sue sfilate spettacolari delle scuole di samba, il Carnevale di Rio è una delle più grandi e vivaci celebrazioni del mondo. Caratterizzato da musica, danza, costumi colorati e carri allegorici, attira milioni di partecipanti e spettatori ogni anno.

Carnevale di New Orleans (Mardi Gras), USA: Conosciuto anche come Mardi Gras, è celebre per le sue parate, le maschere e i beads (collane di perline). Ha radici che risalgono alla colonizzazione francese e si distingue per il suo spirito di comunità e inclusione.

Carnevale di Binche, Belgio: Patrimonio dell’umanità UNESCO, è noto per i suoi “Gilles”, personaggi mascherati che indossano costumi specifici e lanciano arance alla folla come simbolo di buona fortuna.

Carnevale di Cadice, Spagna: Questo carnevale è famoso per le sue canzoni satiriche, le “chirigotas”, che prendono in giro la politica, la società e la cultura popolare.

Il Carnevale continua ad essere una festa popolare in molti paesi del mondo, ciascuno con le proprie tradizioni uniche, che riflettono la storia, la cultura e lo spirito della comunità locale.