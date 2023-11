Sicurezza informatica: sinergia tra il Libero Consorzio di Enna e la Polizia Postale

La collaborazione tra il Libero Consorzio Comunale di Enna e la Polizia Postale per prevenire e contrastare i crimini informatici sta prendendo forma concreta. Il protocollo d’intesa firmato il 31 marzo tra il Ministero dell’Interno e il Consorzio non è rimasto lettera morta. Meno di otto mesi dopo la firma, si sta avviando una campagna informativa che coinvolgerà tutti i 20 comuni della provincia di Enna. L’evento di lancio si terrà il 18 dicembre presso l’Università Kore di Enna.

Il segretario generale del Libero Consorzio, Michele Iacono, ha recentemente incontrato la task force della Polizia di Stato, guidata da Marco Scarpa, responsabile del coordinamento e controllo delle attività e servizi del centro operativo per la sicurezza cibernetica. L’obiettivo dell’incontro era definire l’organizzazione dell’evento e il suo programma, che mira a esporre lo scenario degli attacchi informatici alle pubbliche amministrazioni, suggerire buone pratiche di sicurezza e valutare lo stato attuale della sicurezza informatica negli enti locali del territorio.

Questa iniziativa pilota, specifica per il territorio ennese, si propone di stabilire una visione organica per una gestione efficace delle emergenze informatiche, vantaggiosa sia per gli Enti che per i cittadini. Il Libero Consorzio si impegna a promuovere attività formative per prevenire gli accessi illeciti ai sistemi, mentre la Polizia Postale si concentra su un programma di supporto e assistenza per gli enti coinvolti.

L’incontro ha anche evidenziato l’intenzione di coinvolgere l’Università Kore, per fornire un’analisi più completa sia dal punto di vista della ricerca scientifica che giuridica. Iacono e Scarpa, entrambi ex allievi della scuola militare Nunziatella di Napoli, hanno trovato un terreno comune di dialogo e ricordo, rafforzando ulteriormente il legame tra le due istituzioni in questo progetto.

