Festa di Santa Barbara a Piazza Armerina: tradizione, fede e dedizione civica

Piazza Armerina si prepara a vivere intensamente la festa di Santa Barbara, un evento che unisce fede, tradizione e impegno civico. Le celebrazioni, ospitate dalla Parrocchia Santa Maria D’Itria dal 30 novembre al 4 dicembre 2023, rappresentano un momento significativo per la comunità e per i professionisti impegnati nella salvaguardia della città e dei suoi dintorni. Oggi pomeriggio, presso la chiesa dell’Itria, si é svolto un incontro di presentazione della duegiorni dedicati a Santa Barbara protettrice dei Vigili del Fuoco.

Francesco Pascuzzi, da un anno comandante provinciale dei vigili del fuoco, ha evidenziato durante l’incontro di oggi pomeriggio ha sottolineato l’importanza della protezione dei boschi. Ha espresso soddisfazione per la diminuzione degli incendi nell’ultimo anno, ma ha anche sottolineato la necessità di mantenere alta l’attenzione. Questo messaggio risuona particolarmente importante durante le celebrazioni di Santa Barbara, patrona di coloro che affrontano il fuoco e i pericoli naturali.

La festa inizierà con attività liturgiche che includono la recita del Santo Rosario e la celebrazione della Santa Messa. Un momento speciale sarà dedicato alle famiglie e ai bambini, con una messa che vedrà la partecipazione attiva dei giovani delle parrocchie locali.

Il clou delle celebrazioni sarà la domenica, con una processione attraverso le vie della città e la benedizione dei mezzi dei vigili del fuoco e della protezione civile in Piazza Garibaldi, un gesto che simboleggia la protezione e il servizio alla comunità.

Totò DiDio, vigile del fuoco in pensione, ha sottolineato l’importanza di mantenere viva la tradizione che lega i vigili del fuoco alla figura di Santa Barbara. La sua testimonianza ricorda il profondo legame tra la comunità dei vigili del fuoco e la loro santa patrona, un legame che va oltre il professionale per toccare il personale e lo spirituale.

Presente all’incontro anche Lucio Paternicò, esperto di feste e tradizioni per il comune di Piazza Armerina.

“Con la celebrazione della memoria di Santa Barbara il 4 dicembre – ha dichiarato Lucio Paternicò – la comunità di Piazza Armerina dimostra come la fede, la tradizione e l’impegno civico possano fondersi in un’occasione di unione e celebrazione. La festa di Santa Barbara diventa così non solo un momento di preghiera e devozione, ma anche un’occasione per riconoscere e apprezzare il lavoro vitale e spesso eroico dei vigili del fuoco e dei volontari della protezione civile”.

Ecco il programma dettagliato della festa di Santa Barbara a Piazza Armerina, con i rispettivi luoghi e orari:

Giovedì 30 Novembre 2023

– Ore 17:00: Recita del Santo Rosario

– Ore 17:30: Santa Messa

Venerdì 1 Dicembre 2023

– Programma simile al giorno precedente

Sabato 2 Dicembre 2023

– Ore 17:00: Messa per bambini e Famiglie

– Ore 18:30: Recita del Santo Rosario

Domenica 3 Dicembre 2023 (Festa Esterna – Prima di Avvento)

– Ore 10:30: Santa Messa

– Ore 17:00: Solenne Celebrazione Eucaristica

– Ore 18:00: Inizio della processione per le vie della Città. Al rientro, benedizione dei mezzi dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile in Piazza Garibaldi.

Lunedì 4 Dicembre 2023 (Memoria di Santa Barbara)

– Ore 17:30: Recita del Santo Rosario

– Ore 18:00: Solenne Celebrazione Eucaristica con la partecipazione dei volontari della protezione civile

Questi eventi si svolgeranno principalmente presso la Parrocchia Santa Maria D’Itria, con la processione che attraverserà le vie principali della città, culminando in Piazza Garibaldi per la benedizione dei mezzi operativi.

