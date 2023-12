PNRR. Avviati i cantieri nelle scuole provinciali per un importo che supera i 13 milioni di euro

Cronoprogramma rispettato per non perdere la grande opportunità offerta dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Sono stati, infatti, contrattualizzati gli 8 progetti di edilizia scolastica per alcuni istituti provinciali per un importo complessivo che supera i 13 milioni di euro. A questi se ne è aggiunto un nono già in fase di aggiudicazione. Il gruppo di lavoro di cui fanno parte i servizi di Edilizia Scolastica, Sociale e Sportiva, di Programmazione Gestione e Monitoraggio Fondi PNRR in sinergia con l’ufficio Contratti del Libero Consorzio Comunale di Enna ha concluso questa prima fase che segna di fatto l’avvio dei lavori. I fondi PNRR rientrano nella Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università.”

Questi nel dettaglio i lavori consegnati: “Lavori di ampliamento dell’I.I.S. “E. Medi” sede centrale di Leonforte per 2 milioni e 200 mila euro, cofinanziati dal Libero Consorzio per un importo di 484 mila euro; “Lavori di ampliamento dell’I.I.S. “G. Falcone” di Barrafranca per 2 milioni e 150 mila euro, anche questo intervento con il cofinanziamento dell’Ente per un milione e 150 mila euro; “Lavori di adeguamento sismico e miglioramento dell’accessibilità dell’I.I.S. “F.lli Testa” sede dell’Ex Istituto Magistrale di Nicosia per 4 milioni e 26 mila euro; “Riqualificazione architettonica, messa in sicurezza e adeguamento impiantistico e tecnologico della palestra dell ’I.I.S. “E. Medi” di Leonforte per 540 mila euro; “Riqualificazione dell’area sportiva all’aperto a servizio dell’I.I.S. “G. Falcone” di Barrafranca per 380 mila euro; “Riqualificazione dell’area sportiva all’aperto a servizio dell’I.I.S. “A. Lincoln” di Enna per 243 mila euro; “Lavori di rifacimento del prospetto e di completamento a seguito di adeguamento sismico dell’I.I.S. “P. Farinato” di Enna per un milione e 430 mila euro; Intervento di miglioramento dell’accessibilità dell’I.I.S. “F. Fedele” di Agira. Riqualificazione energetica dell’ Istituto professionale per i servizi alberghieri e ristorazione di Centuripe per 880mila euro.

Il nono progetto in corso di aggiudicazione per un importo di 1 milione e 350 mila euro, cofinanziato dall’Ente per circa 650 mila euro, riguarda la “Riqualificazione architettonica, messa in sicurezza e adeguamento impiantistico e tecnologico della palestra ubicata presso l’I.I.S. “Majorana-Cascino” di Piazza Armerina. Con i finanziamenti del PNRR l’Ufficio Personale dell’Ente ha reclutato quattro tecnici, attingendo dalle graduatorie in vigore in altre pubbliche amministrazioni, che svolgeranno il ruolo di direttore dei lavori nei cantieri avviati.

Quante stelle a questa notizia?







Invia valutazione Media: 0 / 5. - Voti: 0 Questo articolo non è stato ancora valutato