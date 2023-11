Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne: la Prefettura di Enna sceglie il mosaico del ratto delle sabine

In occasione della Giornata Internazionale per l’Eliminazione della Violenza contro le Donne, che si celebra il 25 novembre, la Prefettura di Enna, in collaborazione con la Direzione della Villa Romana del Casale, ha scelto di utilizzare la scena del Ratto delle Sabine, raffigurata in un mosaico del IV secolo d.C., come simbolo della manifestazione commemorativa.

La Villa Romana del Casale, un sito di eccezionale valore storico e culturale, ospita vari mosaici che rappresentano scene di vita dell’epoca. Tra questi, spicca nella fascia superiore della seconda stanza, adiacente alle Terme, la rappresentazione del Ratto delle Sabine. Questo specifico mosaico mostra una figura femminile in fuga da un giovane, con ai piedi un paio di scarpe rosse – un dettaglio particolarmente significativo, considerando che le scarpe rosse sono diventate un simbolo internazionale contro la violenza di genere e per ricordare le vittime di violenza e femminicidio.

Questa scelta simbolica della Prefettura di Enna offre un potente confronto tra il passato e il presente, evidenziando come la violenza contro le donne sia una tematica storica, ma ancora tragicamente attuale. La storia rappresentata nel mosaico, pur appartenendo a un contesto e un’epoca lontani, riflette gli stessi temi di violenza e oppressione che ancora oggi le donne affrontano in tutto il mondo.

Attraverso l’utilizzo di questo simbolo storico, la Prefettura di Enna e la Villa Romana del Casale non solo rendono omaggio alle vittime di violenza, ma invitano anche a una riflessione più profonda sulla persistenza di tali problemi nella società contemporanea. La scelta del mosaico del Ratto delle Sabine serve così da catalizzatore per la sensibilizzazione e la consapevolezza, promuovendo il messaggio che la lotta contro la violenza sulle donne è un impegno che deve continuare ogni giorno.

