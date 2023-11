Autodromo di Pergusa: intensa attività per rendere definitivo il programma della stagione motoristica 2024

L’Autodromo di Pergusa si prepara per la stagione motoristica del 2024 con una serie di iniziative e progetti. Il consiglio di amministrazione dell’ente ha approvato il bilancio consuntivo del 2022 e ha discusso una proposta di variazione del bilancio, che sarà presentata all’assemblea dei soci entro novembre. Questo include piani per l’acquisto di attrezzature logistiche per il circuito di gara, la riqualificazione della palazzina gare e la manutenzione straordinaria dei servizi igienici nel paddock.

Nonostante le limitazioni nei weekend disponibili per i campionati italiani, il programma della stagione motoristica 2024 prevede un aumento delle attività sportive, grazie anche ad un’intensificazione delle azioni promozionali a livello internazionale. Un accordo con Grande Navi Veloci facilita la partecipazione dei piloti agli eventi a Pergusa.

Il punto culminante sarà la Settimana Motoristica Ennese, un evento internazionale che per la prima volta in Italia dedicherà un weekend interamente a auto d’epoca pre-1966. Queste auto hanno partecipato a vari eventi storici, inclusi i Gran Premi del Mediterraneo di Formula 1 e le prime edizioni della Coppa Città di Enna.

Il presidente Mario Sgrò ha annunciato un contratto con gruppi inglesi e associazioni possessori di auto storiche Formula Uno, formula junior, GT e Sport Prototipi. Recentemente, Pergusa ha ospitato una delegazione di queste associazioni, che hanno effettuato sopralluoghi per pianificare la logistica dell’evento. I partecipanti hanno espresso grande entusiasmo per la location e per l’evento.

In parallelo, sono in corso valutazioni per potenziare le infrastrutture dell’autodromo, inclusi i servizi igienici del paddock e la riqualificazione della palazzina gare. Mario Sgrò ha espresso soddisfazione per i progressi raggiunti e ha ringraziato dirigenti e dipendenti per il loro impegno, nonostante abbia espresso preoccupazione per la lentezza delle procedure burocratiche relative ai lavori nella tribuna. La conferma del programma definitivo è attesa entro la fine dell’anno, chiudendo così una fase di intensa preparazione e pianificazione.

Gianluigi Sarra per StartNews

